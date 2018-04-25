رغم علمها المسبق.. الشرطة الإسرائيلية لم تمنع وقوع جريمة نفذها مستوطنون

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية ،اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسرائيلية لم تمنع جريمة ارتكبتها مجموعات من المستوطنين تُطلق على نفسها اسم “تدفيع الثمن”، في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، نهاية العام الماضي، رغم تلقيها معلومات استخبارية مسبقة حول نية متطرفين يهود استهداف أملاك فلسطينية.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على معلومات حصرية لها، أفادت أن عميلًا مزدوجًا قدم معلومات للشرطة الإسرائيلية حول نية أحد عناصر مجموعات “تدفيع الثمن” القيام باعتداء على أملاك فلسطينية، وأبلغهم أنه أعدّ حقيبة ضمت عبوات رش طلاء، وزجاجات تحتوي على بنزين، بطلب من منفذ الاعتداء.

ووقع الاعتداء في كانون الثاني/ديسمبر عام 2017، لكن الشرطة الإسرائيلية التي كانت تعلم مسبقًا عنه، لم تعمل على منعه، بشكل مسبق أو خلال وقوعه، بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن بعض المعلومات كُشف عنها خلال محاكمة العميل المزدوج، ومن خلال لائحة اتهام قدمت ضده شخصيًا، بسبب مشاركته في هذه الأعمال.

ولم تُعلق الشرطة الإسرائيلية على الخبر؛ لكنها ذكرت أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” أبلغتهم بتفاصيل القضية بوقت متأخر جدًا قبل طباعة الصحيفة، لذلك لم يتح للشرطة فحص هذه التفاصيل للرد عليها.