وزير المالية الإسرائيلي يلوح بالاستقالة حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو‎

لوح رئيس حزب “كولانو- كلنا” ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية في حال تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال كحلون في مقابلة مع محطة التلفزة العبرية الثانية، تبث كاملة الليلة “إذا بدأت محاكمة رئيس الوزراء، فلن نكون قادرين على البقاء في الحكومة”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، أوصت في فبراير/شباط الماضي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم تلقي الرشوة والخداع وخيانة الثقة، ولكن المستشار القانوني للحكومة أفيخاي منلدلبليت لم يوضح موعد تقديم لائحة اتهام ضده.

وأكد كحلون في مقتطفات من المقابلة بثت مساء أمس: “هناك رجل واحد وقانون واحد، ويقول القانون إن النائب العام هو من يقرر إذا ما كان سيتم تقديم لائحة اتهام، والنائب العام سيقوم بمراجعة المداولات وسيقرر إذا ما كان سيقدم لائحة اتهام أم لا”.

وأضاف:” لا يمكن لرئيس الوزراء أن يواصل مهامه في حال تم توجيه لائحة اتهام بحقه”. وتابع كحلون “في حال تقديم نتنياهو إلى المحاكمة، فإنه لن يكون قادرًا على أداء مهامه (..) باعتقادي أنه في حال حصل ذلك فإنه (نتنياهو) سيغادر منصبه أو أن الأحزاب الأخرى ستفعل ذلك”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في الأسابيع الماضية، إن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو قد يستغرق أشهرًا طويلة.

ولا يلزم القانون رئيس الوزراء بتقديم استقالته في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وإنّما فقط في حال إدانته في المحكمة.