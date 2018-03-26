الشرطة الإسرائيلية تحقق مجددًا مع نتنياهو بشُبه فساد

قالت الإذاعة العبرية، الاثنين إن الشرطة الإسرائيلية، بدأت مجددًا التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشُبه فساد، حيث وصل محققون، صباح اليوم، إلى منزله في القدس المحتلة.

بدورها قالت صحيفة ” هآرتس”، إنه سيتم التحقيق أيضًا مع زوجة نتنياهو، ساره وابنه يائير.

وأضافت أنه ستتم مواجهة نتنياهو وزوجته بالإفادة التي قدمها المساعد السابق لرئيس الوزراء نير حيفتس الذي توصل مع النيابة العامة إلى صفقة شاهد حق عام ضد نتنياهو.

ولفتت إلى أنه في حين سيتم التحقيق مع نتنياهو في منزله؛ فإنه سيتم التحقيق في ذات الوقت مع ساره في مركز للشرطة.

ولم يتضح موعد انتهاء التحقيق؛ ولكنه غالبًا ما يستغرق بضع ساعات.

وذكرت الإذاعة أن التحقيق سيتركز على القضية المعروفة بالملف 4000 والمتعلقة بحصول شركة “بيزك” للاتصالات على تسهيلات مالية واسعة بمقابل منح نتنياهو وزوجته تغطية إعلامية إيجابية في الموقع الإخباري “والا” المملوك لصاحب شركة “بيزك” شاؤول ألوفيتش.

وكانت الشرطة حققت مع نتنياهو وزوجته بشُبه الفساد في ذات الملف مطلع الشهر الجاري.