ليبرمان يواجه هجومًا لاذعًا بسبب دعوة محمد صلاح للجيش الإسرائيلي

أثارت تغريدة نشرها وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الليلة الماضية، على صفحته على تويتر، غضبًا في الوسط العربي وخاصة الوسط الرياضي.

ووفقًا لموقع صحيفة القدس الفلسطينية، حاول ليبرمان استفزاز العرب، بعد أن علّق على أداء اللاعب المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام فريق روما الإيطالي، أمس الثلاثاء، قائلًا إنه يرغب بضم محمد صلاح إلى الخدمة الدائمة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وغرد ليبرمان قائلًا “سأتصل برئيس الأركان وأطلب منه التوقيع مع صلاح للخدمة الدائمة في الجيش”، مشيدًا بفريق ليفربول بالقول “ليفربول فريق رائع؛ لكني لا زلت أفضل الجيش الإسرائيلي”.

كما أثارت تلك التغريدة شعورًا وصف بالغرابة لدى بعض الصحافيين الإسرائيليين، ومنهم المعلق العسكري، ألون بن دافيد، الذي رد على ليبرمان بالقول: “هل تريد ضمه إلى لواء جولاني”.

ولم ينتظر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، طويلًا للرد على ليبرمان، إذ شن هجومًا لاذعًا على ليبرمان بعدما وجه إليه كلامًا مباشرًا عبر “تويتر” قائلًا : ” صلاح يود أن يعرفك جيدًا، ويعرف لأي قناص تود منح وسام شرف، وما هي برامجك لقصف سد أسوان”.

وأضاف الطيبي: “بدون عرب لا يوجد أهداف، ليس فقط في المنتخب الإسرائيلي، في ليفربول أيضًا فهموا ذلك”.

ولم يكتفِ الطيبي بذلك بل أكمل هجومه على ليبرمان بقوله “تغريدة تسبب الرغبة في التقيؤ”.

واهتمت وسائل الإعلام العبرية والصحافيين الإسرائيليين على تويتر بتلك التغريدات لليبرمان والطيبي وسط تعليقات هزلية عليها.