قناة ESPN البريطانية ترصد لحظة جنون المشجعين المصريين بثنائية محمد صلاح في مباراة ليفربول وروما (فيديو)

حرصت قناة ESPN البريطانية على تخصيص كاميرا في إحدى مقاهي القاهرة لرصد ظاهرة جنون المشجعين المصريين وحبهم لنجم نادي ليفربول محمد صلاح، خلال مباراة ليفربول وروما، أمس الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.

ونشرت القناة الرياضية الشهيرة “فيديو” على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حالة الفرح الشديدة من المشجعين بالثنائية التي أحرزها صلاح في شباك فريقه القديم، وعنونت تقريرها، قائلة: “جنون المشجعين في القاهرة بأهداف صلاح”.

وسجل المتألق محمد صلاح هدفين، وصنع مثلهما أمام فريقه السابق خلال فوز كبير لليفربول 5-2 على ضيفه روما؛ ليضع قدمًا في المباراة النهائية لدوري أبطال، اليوم الثلاثاء.

ففي ذهاب الدور قبل النهائي باستاد أنفيلد هزّ صلاح، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الماضي، الشباك مرتين قبل الاستراحة ثم صنع هدفين متتاليين لساديو ماني وفيرمينو في الشوط الثاني.

ووسع فيرمينو الفارق إلى 5-صفر من ضربة رأس، ومع اطمئنان المدرب يورغن كلوب للنتيجة أخرج صلاح في آخر ربع ساعة.

وغابت خطورة الفريق الإنجليزي مع خروج صلاح واستغل روما، الذي أطاح ببرشلونة من دور الثمانية، الموقف لينتفض متأخرًا.