مدرب روما: فقدنا السيطرة أمام ليفربول لكن يجب أن نثق في إمكانية التعويض

قال أوسيبيو دي فرانشيسكو، مدرب روما، إن فريقه فقد السيطرة على نفسه خلال الخسارة 5-2 أمام ليفربول في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في أنفيلد، لكنه أكد ضرورة أن يثق اللاعبون في إمكانية التعويض وتحقيق انتفاضة في لقاء الإياب.

وأبلغ المدرب الصحفيين: “بدأنا المباراة بشكل رائع لكن بعد ذلك فقدنا السيطرة وأخفقنا في البقاء في أجواء المباراة وجعلنا الأمور صعبة على أنفسنا”.

وأضاف المدرب الذي تأخر بنتيجة 5-صفر: “لم نلعب بشكل جيد أبدًا لمدة 50 دقيقة وخسرنا كل التحديات والكرات الثنائية ولم يكن بوسعنا تمرير الكرات لخمس ياردات”.

لكن روما سجل هدفين في آخر عشر دقائق عن طريق إيدن جيكو ودييغو بيروتي من ركلة جزاء ليعود الأمل إلى الفريق الإيطالي لاستكمال الانتفاضة في الاستاد الأولمبي، يوم الأربعاء المقبل.

وكان روما خسر 4-1 في ضيافة برشلونة في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، لكنه تأهل بعد الفوز 3-صفر على أرضه حيث لم يستقبل أي هدف في ملعبه بدوري الأبطال هذا الموسم.

وقال دي فرانشيسكو: “لا أريد الاستماع عن المعجزات لأن الأمر يتعلق بالثقة في عملك وما تفعله. سيكون الأمر مختلفًا عن مباراة برشلونة. سيكون الأمر أصعب لكن من لا يؤمن بإمكانية تحقيق ذلك فعليه الجلوس في منزله”.

وقال أليساندرو فلورينتسي، الظهير الأيمن لروما، إن ليفربول كان على أعتاب حسم المواجهة لكن الباب أصبح مفتوحًا من جديد للتعويض في العاصمة الإيطالية.

وأضاف: “ابتعدنا عن أسلوبنا بعد أول نصف ساعة وكنا أشبه بالأموات لكن المنافس لم يقتلنا تمامًا. بفضل الحماس والعزيمة والكبرياء أعدنا أنفسنا للمواجهة التي بدت أنها قد حُسمت”.

وتابع: “أستطيع أن أعد المشجعين أننا سننزف الدماء من أجل هذا القميص وسنلعب مباراة مختلفة تمامًا الأسبوع المقبل”.