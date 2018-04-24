روحاني يتوعد ترامب بـ”عواقب وخيمة” حال انسحابه من الاتفاق النووي

حذّر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع قوى عالمية في 2015.

وبحسب ما أفاد التلفزيون الإيراني قال روحاني إن ترامب “سيواجه عواقب وخيمة إذا حدث ذلك”.

وخاطب الإدارة الأمريكية قائلًا: “أقول لمن في البيت الأبيض إنهم إذا لم يفوا بالتزاماتهم فستتحرك الحكومة الإيرانية بحزم”.

وكانت إيران أكدت رفضها لأي تعديل للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى، وذلك ردًا على إمهال الرئيس دونالد ترامب الأوروبيين لدراسة تشديد النص.

وأمهل ترامب الأوروبيين لتشديد نص الاتفاق حتى الـ12 من أيار/ مايو المقبل.

وفي السياق، حذّر وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الأحد الماضي، من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.

وقال إن “هذه رسالة خطرة جدًا للشعب الإيراني وللعالم أجمع، بأنه لا يجب أن تعقد اتفاقًا مع أمريكا، لأنها تفكر بشكل أحادي، وهذا الأمر يشكل انطباعًا حول العالم، بأن الاتفاقيات ليست ذات أهمية”.

وأكد ظريف أن طهران “تمتلك عدة خيارات، في حال انسحاب أمريكا من الاتفاق، ومن ضمنها الانسحاب منه وإعادة تفعيل نشاطها النووي، أو اتخاذ إجراءات صارمة”، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات.