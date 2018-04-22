روحاني: من حق الإيرانيين استخدام جميع مواقع التواصل

دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن أحقية مواطني بلاده بالوصول إلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي دون تشديد الرقابة والحظر، ملمحًا إلى رفضه قرار النظام بإغلاق تطبيق التلغرام الذي يستخدمه نحو 45 مليون إيراني.

وقال روحاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، مساء الأحد، إن “تعزيز وتطوير برامج التواصل المحلية (الإيرانية) لا يعني فرض قيود على الشبكات الاجتماعية الأخرى”.

وأضاف إن “إزالة الاحتكار والمساعدة على تقوية برامج التواصل الداخلية لا يعني تقييد الشبكات الاجتماعية الأخرى، ويحق للناس أن يختاروا ويمكنهم الاستفادة معًا من شبكات اجتماعية مختلفة”.

وشدد الرئيس الإيراني على أن “حكومته ستحمي الناس من الوصول إلى الفضاء السيبراني وبرامج التواصل الاجتماعي”.

ومن المقرر أن تقوم السلطات الإيرانية بحجب تطبيق التلغرام قبل نهاية أبريل (نيسان) الجاري، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان علاء الدين بروجردي.

وكان إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس حسن روحاني، هو أول مسؤول بحكومة روحاني يقرر إغلاق حسابه الرسمي على التلغرام، بحسب ما نشره في تغريدة له على منصة “تويتر” للتواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي.

كما أعلن مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي (أعلى سلطة في البلاد)، عدم استخدام تطبيق التلغرام، معتبرًا أن قرار إغلاق حسابه في هذا التطبيق جاء في “إطار حماية المصالح الوطنية الإيرانية وردًا على الاحتكار الذي يمارس في هذا التطبيق”.