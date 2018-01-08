الاتحاد الأوروبي يدعو ظريف لزيارة بروكسل لبحث الاحتجاجات

المصدر: أ.ف.ب

أعلن وزير الخارجية الألماني مساء الأحد أن الاتحاد الأوروبي قرر دعوة وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف إلى بروكسل قريبا للبحث بالاحتجاجات الأخيرة في بلاده.

وقال سيغمار غابرييل على قناة التلفزيون الألمانية “زي دي اي”، “اتصلت بنظيري الإيراني والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي (للشؤون الخارجية فيديريكا موغريني) واتفقنا على دعوة وزير الخارجية الإيراني إذا أمكن الأسبوع المقبل”، بدون أن يعطي تفاصيل اضافية.

وأسفرت الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية عدة خلال أسبوع تقريبا عن مقتل العشرات وعن العديد من الاعتقالات.

وقال غابرييل “قُلنا بوقت مبكر جدا إنّنا نؤيد حرية التظاهر وإنّ الدولة يجب أن تدعم ذلك”.