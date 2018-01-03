الاتحاد الأوروبي يهاجم إسرائيل بسبب مشروع قانون يقر إعدام فلسطينيين

انتقد مكتب الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، مشروع القانون الذي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وقال المكتب في تغريدة عبر “تويتر”، الأربعاء: “عقوبة الإعدام لا تتسق مع الكرامة الإنسانية”، بحسب ما نقل موقع صحيفة “هآرتس” العبرية.

وأضاف: “إنها تشكل معاملة لا إنسانية ومهينة، وليس لديها أي تأثير رادع مثبت، وتجعل الأخطاء القضائية لا رجعة فيها وقاتلة”.

وحذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، الأربعاء من أن إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، سيؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف ليهود حول العالم.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ويحتاج مشروع القانون الجديد إلى المرور بثلاث قراءات (باقي قراءتين) في الكنيست ليصبح نافذًا.

ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى مئات السنين.