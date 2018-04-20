برلين: إخلاء محطة السكك الحديدية الرئيسة لإبطال مفعول قنبلة

أجرت السلطات الألمانية عملية إخلاء ضخمة للمباني السكنية والحكومية في دائرة نصف قطرها 800 متر حول محطة القطارات الرئيسة في برلين، استعدادًا لإبطال مفعول قنبلة بريطانية تعود للحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وحسب ما نقلته مجلة “دير شبيغل” الألمانية الخاصة على موقعها الإلكتروني، عن متحدث باسم شرطة برلين، لم تسمِّه، فإن “السلطات بدأت منذ الصباح إنشاء منطقة آمنة حول محطة القطارات الرئيسة، يبلغ نصف قطرها 800 متر”، وتابع المتحدث أن قوات الشرطة انتشرت في محيط المحطة منذ الصباح.

وأخلى 10 آلاف من السكان منازلهم في محيط المنطقة الأمنية التي حددتها الشرطة صباح اليوم، حتى يتسنى للسلطات البدء في عملية إبطال مفعول القنبلة، حسب دير شبيغل.

هذا وأخلت الشرطة عدة مقرات حكومية في محيط المنطقة الآمنة، وهي محطة القطارات الرئيسة ووزارتي الاقتصاد والمواصلات، والمحكمة الاجتماعية، ووكالة المخابرات الاتحادية، ومستشفى الجيش.

وتزن القنبلة التي عثر عليها عمال بناء خلال ممارسة أعمالهم في محيط محطة القطارات الرئيسة وسط برلين الأسبوع الماضي، 500 كيلوغرام، وهي قنبلة بريطانية تعود لفترة الحرب العالمية الثانية.

وتقدر السلطات عدد القنابل التي تعود لفترة الحرب، ومازالت موجودة تحت الأرض في العاصمة الألمانية بنحو 3000 قنبلة.

وفي بيان نقلته دير شبيغل، قالت شركة القطارات الحكومية “دويتشه”، إن حركة القطارات في المحطة توقفت منذ الصباح.

وأضافت أن 1300 شخص من العاملين في المحطة الرئيسة لن يمارسوا أعمالهم اليوم.

وسيتضرر من إيقاف حركة القطارات نحو 300 ألف راكب يستخدمون المحطة الرئيسة في برلين يوميًا، لذلك قررت شركة القطارات تحديد محطات أخرى بديلة لاستخدامها، والسماح لحاجزي التذاكر باسترداد قيمتها دون غرامات.