إضراب السكك الحديدية يهدد بشل حركة القطارات في فرنسا

يهدد إضراب عمال السكك الحديدية، بشل حركة القطارات في فرنسا؛ ما دفع مسؤولين في شركة السكك الحديدية الفرنسية، إلى التنويه إلى ضرورة أن يتأكد الراكبون من توافر القطار الذين يحتاجونه قبل التوجه إلى المحطة.

جاء ذلك، بعد إعلان 77% من السائقين مشاركتهم في الإضراب المزمع تنفيذه من الساعة الـ 7 من مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الـ 8 من صباح الخميس المقبل.

ويأتي الإضراب، الذي أعلنت عنه النقابات العمالية في قطاع السكك الحديدية، احتجاجًا على مشروع القانون الجديد الذي عرضه رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب على مجلس الوزراء منتصف آذار/ مارس الماضي، ويرى فيه عمال هذا القطاع تهديدًا لمصالحهم.

ويحظى الإضراب بمتابعة كبيرة، حسب ماتياس فيشورات، نائب المدير العام للشركة الذي قال: “من بين كل العاملين في المجموعة بمختلف الاختصاصات، فإن أجيرًا من بين كل اثنين سيضرب عن العمل”.

وتختلف نسبة الإضراب من منطقة إلى أخرى ومن خط إلى آخر حسب التقديرات، إذ قال أحد المسؤولين في الشركة ويدعى الان كراكوفيتش، لموقع “لو باريزيان” إن 12% فقط من القطارات السريعة ستكون متوافرة.

أما النقل الدولي فسيكون أقل تضررًا، إذ يتوافر 9 قطارات من بين 10 تابعة لشركة “تاليس” البلجيكية، وأكثر من 7 قطارات تابعة لشركة “اوروستار” البريطانية.

وستستمر المفاوضات بين الحكومة وشركة “السكك الحديدية” و”النقابات العمالية” طيلة الأسبوع الجاري، فيما تلوح النقابات بإضراب جديد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، وحددت موعده في يومي السبت والأحد المقبلين، أي خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد فيها القطارات حركة مكثفة.