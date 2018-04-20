إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات في قيادات حماس

لوّح وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باستئناف الاغتيالات ضد قيادة حركة حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، قال فيها: “يجب أن تعرف حماس أن أي هجوم على قادة الجيش الإسرائيلي على حدود غزة سيؤدي فورًا إلى تجديد عمليات القتل المستهدفة لقيادة حماس”.

وأضاف بقوله: “تشكل تهديدات منظمة الجهاد الإسلامي في فلسطين بإطلاق النار على ضباط الجيش الإسرائيلي من قبل القناصة من غزة خطًا أحمر”.

ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، يتظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين بغزة، احتجاجًا على استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع وللمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وعلى مدى سنوات، اغتالت إسرائيل عشرات القادة الفلسطينيين في غزة، خاصة بقصف منازل وسيارات كانت تقلهم.