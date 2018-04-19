حماس: لن نتخلى عن شروطنا في أي صفقة تبادل أسرى

قال القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، إن إسرائيل تتهرب من إتمام صفقة تبادل الأسرى بتقديمها عروضًا غير مناسبة ولا ترقى للمستوى المطلوب.

وأكد يوسف في حديث خاص لـ”إرم نيوز”، أن حركة حماس وضعت شرطًا أساسيًا من أجل إتمام صفقة التبادل، وهو الإفراج عن جميع أسرى صفقة “وفاء الأحرار” والذين أعادت إسرائيل اعتقالهم مرة أخرى.

وأشار يوسف إلى أنه لم يتم تقديم أي إجابة حول هذا المطلب، سواء من مصر أو إسرائيل أو الاتحاد الأوروبي.

وقال :” في حال وافقت إسرائيل على هذا الشرط يمكن حينها التوافق على الملفات المطلوبة؛ من أجل إتمام صفقة التبادل”.

وأضاف أن ” حماس وضعت شرطًا لإطلاق سراح أسرى صفقة وفاء الأحرار مقابل الإدلاء بمعلومات عن الأسرى الإسرائيليين المعتقلين لديها”.

وتابع: ” إسرائيل اعتقلت ما يزيد على 55 أسيرًا من أسرى صفقة وفاء الأحرار، رغم تعهدها بعدم اعتقالهم مرة أخرى، كما أنها أعادت محاكمتهم بأحكام قاسية وهذا لن نرضا به أبدًا”.

ولفت يوسف الانتباه إلى أن كافة الأخبار التي تتحدث عن صفقة التبادل وعن أعداد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم غير صحيحة، وتصاغ من جهات مشبوهة من أجل تأجيج الوضع.

وأكد يوسف أن حركته حريصة كل الحرص على إتمام صفقة تبادل مشرفة لجميع الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح بأن إسرائيل حتى الآن تتهرب من ردها على مطلب حركة حماس، وتقدم عروضًا غير منطقية، مثل الإفراج عن أسرى أطفال ونساء، ولكن حماس ترفض ذلك تمامًا.