مظاهرات في أربع محافظات إيرانية ضد الحكومة (فيديو وصور)

انطلقت احتجاجات واسعة في أربع محافظات إيرانية هي “فارس، وكرمان، وكردستان، وكرمنشاه” ضد حكومة الرئيس حسن روحاني، بسبب البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقالت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات، اليوم الثلاثاء، إن “الآلاف من أهالي مدينة كازرون التابعة لمحافظة فارس نظموا احتجاجات ضد الحكومة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية”، مضيفة أن المتظاهرين رددوا شعارات منها “هيهات منها الذلة، والموت للخائن المتاجر بالوطن”.

كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “كازرون ليس كبش فداء”، بحسب القناة الإخبارية، منوهة إلى أن “صدامات وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في كازرون”.

وشهدت محافظة كرمان احتجاجات نظمها المتقاعدون بسبب عدم دفع الحكومة رواتبهم منذ ستة أشهر، مبينة أن “المتظاهرين وصفوا روحاني بالخائن”.

وفي مدينتي بانه ومريوان في محافظة كردستان، ومدينة غوانرود في محافظة كرمنشاه، انطلقت احتجاجات حاشدة نظمها التجار وسائقو الشاحنات ضد قرار السلطات الحكومية بتشريع قانون “الجمارك الجديد والبدء بتطبيقه منذ مطلع الأسبوع الجاري”.

وطالب المتظاهرون، من التجار والكسبة في المدن الثلاث، السلطات الحكومية بفتح المعابر الحدودية مع العراق والتراجع عن زيادة التعريفات الجمركية.

وأوضحت قناة صوت الشعب أن “مناطق في محافظتي كردستاني وكرمنشاه شهدت إضرابًا عبر إغلاق المحال التجارية بسبب إغلاق المنافذ الحدودية مع العراق وزيادة التعريفات الجمركية”.

وشهدت مدن “ثلاث وباباجاني وباوة” في محافظة كرمنشاه غرب إيران، أمس، احتجاجات على زيادة التعريفات الجمركية.

ويبلغ طول محافظة كرمنشاه 371 كيلومترًا، وتشترك مع العراق عبر ستة منافذ حدودية نشطة تجاريًا، حيث تصدر إيران نصف صادراتها من السلع غير النفطية إلى العراق بشكل مستمر.

ويتم تصدير أكثر من 2 مليار دولار من السلع سنويًا من مقاطعة كرمنشاه إلى العراق.

ويبلغ عدد سكان كرمنشاه نحو مليوني نسمة وتضم 31 مدينة و600 قرية.