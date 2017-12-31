إحراق العلم الإيراني وسط شارع عام في كرمنشاه (فيديو)

أقدم أحد المحتجين في محافظة كرمنشاه غرب إيران، ذات الغالبية الكردية، على إحراق علم النظام وسط شارع عام، خلال مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأظهر شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أحد المتظاهرين وهو يقوم بإحراق العلم الإيراني في شارع عام بمحافظة كرمنشاه، خلال المسيرات التي تنظمها المعارضة ليلًا ضد النظام.

وشهدت المدن الإيرانية انتشارًا واسعًا لقوات الأمن، مدعومة بقوات من الحرس الثوري لحماية مؤسسات الدولة، بعد تعرّض عدد من المصارف الحكومية إلى الهجوم.