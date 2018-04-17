منظمات يمينية إسرائيلية تدعو لمظاهرة على حدود غزة لدعم الجيش

دعت منظمات ومؤسسات إسرائيلية إلى مسيرة كبيرة لدعم جنود الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة القادم على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونشر موقع “إسرائيل اليوم” العبري، اليوم الثلاثاء، صورًا لدعوات من منظمات إسرائيلية بارزة ورد فيها: “مظاهرة حاشدة سيتم ترتيبها لدعم جنود الجيش الإسرائيلي المتواجدين على طول الحدود مع قطاع غزة”.

وأضاف الموقع العبري: أن منظمة “حقي” الإسرائيلية، هي صاحبة هذه الفكرة التي تأتي لإرسال متظاهرين إسرائيليين على حدود غزة، لرفع الروح المعنوية عند أفراد وضباط الجيش الإسرائيلي.

وكان عدد كبير من النشطاء اليساريين خرجوا بأعداد كبيرة إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة الأسبوع المنصرم، بهدف تعبيرهم عن رفض القتل للمتظاهرين الفلسطينيين العزل، ما استدعى دعوة المنظمات الإسرائيلية اليمينية لدعوات مضادة.

وتشهد الحدود الفلسطينية مع “إسرائيل” توترًا كبيرًا بعد الإعلان قبل أسابيع عن انطلاق فعاليات مسيرة العودة الكبرى والتي تمتد لذكرى النكبة في أيار/ مايو القادم، تأكيدا على الثوابت الفلسطينية.