بالصور والفيديو.. جموع غفيرة من أهالي غزة تتوافد نحو الحدود ضمن “مسيرة العودة الكبرى”

توافد آلاف الفلسطينيين، مع بدء ساعات الصباح، اليوم الجمعة، نحو الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، لتأدية صلاة الجمعة في العراء بدءًا من مدينة رفح جنوب القطاع وانتهاءً ببيت لاهيا وبيت حانون في الشمال.

وأفاد شهود عيان لـ “إرم نيوز”، “أنه ومنذ صباح اليوم الجمعة بدأ المتظاهرون الفلسطينيون بالتوجه نحو الحدود، ونصب الخيام ورفع الأعلام الفلسطينية في محيط الحدود”.

والتقطت عدسات الناشطين صور مجموعة من القيادات الفلسطينية، منهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد، وصلت أيضًا إلى الحدود للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى.

ووصل زعيم حركة “حماس” في القطاع يحيى السنوار وعدد من قيادات الحركة إلى الحدود الشرقية لمدينة “خانيونس” جنوب القطاع، بحسب الناشطين.

وأوضح الشهود أن “المتظاهرين أقاموا سواتر ترابية، قبالة الخيام التي تم نصبها في 6 مناطق رئيسية من أقصى جنوب القطاع حتى شماله، وتبعد مسافة 700 متر عن السياج الفاصل مع إسرائيل”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، “باستشهاد فلسطيني وإصابة 20 آخرين بدأ، في قصف للاحتلال شرق خانيونس، ووصلت الإصابات من شرق جباليا والشجاعية ومن رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة”.

وأكدت الوزارة بأنها رفعت حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والنقاط الطبية في محافظات القطاع لمواكبة فعاليات مسيرة العودة”.

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، إن مسيرة العودة الكبرى أسقطت كل الرهانات، ووجه التحية إلى الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وخاصة شهداء “يوم الأرض”.

وقال هنية في تصريح صحفي :” نتوجه بالتحية المباركة لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، الذين اسقطوا كل الرهانات، فقد قال قادة العدو قديمًا، الكبار يموتون والصغار ينسون، ولكن هاهم الكبار والصغار والأجداد والأحفاد على أوتار العودة يعزفون” .

وأضاف هنية :”إن شعبنا يؤكد ليس فقط تمسكه بحقوقه، وإنما يجسد وحدته في الميدان وحول الثوابت، وعلى رأسها حق العودة لتبقى ثوابتنا الوطنية عنوان وطريق وحدتنا”.

وختم هنية بقوله :” نعلن وبكل وضوح وفي ظل هذا الحراك الشعبي، أننا وشعبنا لن نقبل أن يبقى موضوع العودة مجرد شعار يردده الناس، بل نعمل بكل جد من أجل تجسيد ذلك بكل الطرق، ومعنا كل الصادقين والمخلصين من أبناء شعبنا”.

توافد المئات من أهالي غزة باتجاه الحدود للمشاركة في #مسيرات_العودة_الكبرى pic.twitter.com/DB7wVCTTsM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 30, 2018