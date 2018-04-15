الجيش الإسرائيلي يعلن عن إغلاق نفق لحماس شمال قطاع غزة‎‎

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه سدّ نفقًا قرب مستوطنة “ناحل عوز” شمال غزة، كانت تستخدمه حركة حماس، التي تسيطر على القطاع.

وذكر بيان للجيش أن الكشف عن النفق جرى نهاية الأسبوع الماضي باستخدام وسائل تكنولوجية يستخدمها الجيش في منطقة السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، وتم إغلاقه باستخدام عشرات الأطنان من الإسمنت.

ونقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين منليس قوله إن “الحديث يدور عن نفق خامس يتم اكتشافه داخل الأراضي الإسرائيلية، ويمتد بين مخيم جباليا حتى ناحل عوز، وتم حفره بعد حرب 2014. وهذا هو النفق الأول الذي يتم اكتشافه في المنطقة الشمالية من قطاع غزة منذ عام 2014، فباقي الأنفاق تقع في المنطقة الجنوبية”.

وقال منليس إن النفق كان بجودة عالية ويمتد مسافة طويلة ومرتبط بأنفاق أخرى داخل القطاع.

وكانت إسرائيل أعلنت عن اكتشاف أربعة أنفاق سابقة، آخرها قبل نحو شهرين حينما حاولت حركة حماس تجديد نفق في منطقة معبر كرم أبو سالم، كان الجيش دمره في وقت سابق.