روسيا تطلب من مجلس الأمن التصويت على قرارين بشأن سوريا اليوم

قال دبلوماسيون إن روسيا أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنها ستطرح مسودتي قرارين بشأن سوريا للتصويت اليوم الثلاثاء، لأنها لا تتفق مع نص أمريكي لمشروع قرار هدفه إجراء تحقيق جديد، لتحديد المسؤول عن هجمات كيماوية في سوريا.

ومن المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 بلدًا، على مسودة القرار الأمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقال دبلوماسيون إن روسيا طلبت من المجلس أن يصوت أيضًا على مسودة أعدتها لإجراء تحقيق جديد في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.

وقالت روسيا إنها ستطرح للتصويت بعد ذلك مشروع قرار آخر، يدعم تحديدًا إرسال محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع هجوم دوما المزعوم الذي وقع السبت الماضي.