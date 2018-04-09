“حظر الأسلحة الكيميائية” تحقق بهجوم دوما.. وروسيا: “لم نجد أثرًا”

أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الإثنين، أن المنظمة تحقق في التقارير الواردة عن وقوع هجوم كيميائي في مدينة دوما قرب دمشق.

وقال أحمد أوزومجو، إن “المنظمة أجرت تحليلات أولية للتقارير عن استخدام أسلحة كيميائية مفترضة فور ورودها”، مضيفًا أن “العمل جار لجمع مزيد من المعلومات من أجل التثبت مما إذا كانت أسلحة كيميائية استخدمت”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن الخبراء الروس الذين حققوا في دوما لم يعثروا على “أي أثر” لمواد كيميائية، وذلك بعد اتهامات وجهت إلى النظام السوري لتنفيذ هجوم بـ”الغازات السامة” في الغوطة الشرقية، في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي: “خبراؤنا العسكريون توجهوا إلى المكان، ولم يعثروا على أي أثر للكلور أو لأي مادة كيميائية مستخدمة ضد المدنيين”.

من ناحية أخرى، أوضح وزير الخارجية الروسي، أن الضربات التي استهدفت مطار التيفور العسكري التابع للنظام السوري في محافظة حمص في وقت مبكر، الإثنين، تشكل “تطورًا خطيرًا جدًا”.

وأشار إلى أن ما حصل، “تطور خطير جدًا في الوضع. آمل أن يكون العسكريون الأمريكيون على الأقل، وعسكريو دول أخرى مشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، يدركون ما حصل”.