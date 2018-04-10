روسيا تعتزم تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن “كيماوي دوما”

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه أن يزور مفتشون دوليون موقع هجوم كيماوي مزعوم في دوما السورية.

وأضاف أن “القرار سيقترح إرسال مفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الهجوم المزعوم”.

وكان مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قال أمس الاثنين، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، إن موسكو حذرت الولايات المتحدة من “تداعيات خطيرة” إذا هاجمت القوات الحكومية السورية.

وأكد السفير الروسي لمجلس الأمن الدولي أنه “لم يقع أي هجوم بأسلحة كيماوية”.