الرئيس التركي يتهم فرنسا بتشجيع الإرهابيين

اتَّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، فرنسا بتشجيع الإرهابيين “باستضافتهم” في قصر الإليزيه، وذلك وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن دعم باريس لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال أردوغان لأنصاره في إقليم دنيزلي جنوب غرب البلاد:”إن فرنسا تشجع الإرهابيين باستضافتهم في القصر الرئاسي، وما دمتم تحتضنون هؤلاء الإرهابيين سيغرق الغرب”.

وقالت تركيا الشهر الماضي إن تعهد فرنسا بالمساعدة بإعادة الاستقرار لمنطقة شمال سوريا تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد يصل إلى حد دعم الإرهاب، ويمكن أن يجعل من فرنسا “هدفًا لتركيا”.