تركيا تنتقد أمريكا بشأن الرسائل الملتبسة حول سوريا

انتقدت تركيا، اليوم السبت، الولايات المتحدة بشأن إرسال ما وصفتها برسائل ملتبسة بشأن سوريا، وقالت إن واشنطن تحدث ارتباكًا بالمراوغة بشأن دورها المستقبلي في البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للصحفيين، إن بلاده تتحدث إلى روسيا بشأن بلدة تل رفعت السورية، وإنها لا ترى حاجة للتدخل بالمنطقة في ظل تأكيد موسكو على عدم وجود وحدات حماية الشعب الكردية السورية هناك.

وقال المتحدث إبراهيم كالين في إشارة إلى تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين في الآونة الأخيرة: “رئيس الولايات المتحدة يقول: سنخرج من سوريا قريبا جدا، وبعد ذلك يقول آخرون: لا .. نحن باقون، من الواضح أن هذا يخلق الكثير من الالتباس على الأرض، ولنا نحن أيضا، نود أن نرى بعض الوضوح وأن يقرروا ما هي الخطوة التالية وما هو الهدف النهائي هناك”.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن ترامب وافق خلال اجتماع للأمن القومي في وقت سابق على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة من أجل هزيمة الدولة الإسلامية هناك، لكنه يريد عودة القوات في وقت قريب نسبيا.