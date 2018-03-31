أمريكا تسعى لسجن ملياردير 6 سنوات في قضية رشوة بالأمم المتحدة

طلبت الحكومة الأمريكية، أمس الجمعة، من قاضي الحكم على الملياردير من مكاو، نغ لاب سينغ، بالسجن أكثر من ست سنوات بعد إدانته في تموز/يوليو الماضي برشوة سفيرين بالأمم المتحدة لمساعدته على بناء مركز مؤتمرات تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وقدم ممثلون للادعاء طلبهم في مذكرة إلى المحكمة الجزائية الأمريكية في منهاتن، والذي تضمن أيضًا المطالبة بتغريم نغ مليوني دولار.

وجاء هذا الطلب بعد أربعة أسابيع من حث محامي نغ بأن يكون الحكم الذي يصدر على موكلهم البالغ من العمر 69 عامًا هو الفترة التي قضاها محتجزًا بالفعل والسماح له بالعودة إلى أسرته في الصين.

ولم يرد محامو نغ على طلبات للتعليق، ومن المقرر أن يصدر قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية، فيرنون برودريك، الحكم عليه في 11 أيار/مايو المقبل.

وأدين نغ في كل الاتهامات الستة التي وُجهت له، ومن بينها الرشوة وغسيل أموال والفساد بعد محاكمة استمرت أربعة أسابيع ومداولات لهيئة المحلفين لم تستغرق سوى أقل من يوم.

واتهمه ممثلو الادعاء بدفع رشاوى تعدت المليون دولار لمسؤولين من بينهم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الراحل جون آش.

وقالوا إن نغ كان يأمل بأن يمهد مركز المؤتمرات، الذي لم يشيد على الإطلاق، الطريق أمام إقامة مساكن فاخرة وفنادق ومركز تجاري وموانئ ومهبط لطائرات الهليكوبتر ليحول مكاو إلى “جنيف آسيا” ويكسبه شهرة وثروة أكبر.

وسُمح لنغ بالإقامة في شقته في منهاتن تحت حراسة طوال اليوم وبكفالة قدرها 50 مليون دولار، وكان نغ قد اعتُقل في 2015.