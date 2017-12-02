رحيل الروائي المصري مكاوي سعيد عن 61 عامًا

توفي اليوم السبت، الروائي المصري البارز مكاوي سعيد، الذي رشح لجائزة “البوكر“، أهم الجوائز الأدبية العربية عن رواية “تغريدة البجعة” عام 2008.

ونقلت وسائل إعلام محلية بينها “الأهرام” الحكومية، نبأ وفاة مكاوي عن عمر يناهز 61 عامًا، مشيرة إلى البدء في إجراءات الصلاة على جثمانه في أحد مساجد القاهرة ودفنه اليوم، دون تفاصيل أكثر.

والروائي الراحل من أهم كتّاب القصة والرواية في مصر، ومن رواياته “تغريدة البجعة”، و”فئران السفينة” و”أن تحبك جيهان”، كما ألّف عددًا من الكتب منها “مقتنيات وسط البلد”.

وُلد مكاوي في القاهرة يوم 6 يوليو/ تموز 1956، وبدأت رحلته مع الكتابة أواخر سبعينيات القرن الماضي.

ونعى حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري، مكاوي سعيد، في بيان قائلًا: إن “الراحل من المبدعين البارزين”.