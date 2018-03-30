تسميم “سكريبال‎” يشعل أزمة.. روسيا تستدعي سفراء غربيين

قالت وزارة الخارجية الروسية ،اليوم الجمعة، إنها استدعت سفراء دول غربية اتخذوا خطوات “معادية” فيما يتعلق بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، وستبلغهم بالإجراءات التي ستتخذها موسكو للرد.

وقال مصور من رويترز في الموقع إن سيارة السفير البريطاني لوري بريستو وصلت إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية.

وشاهد أيضًا وصول سفراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد وأستراليا لمبنى وزارة الخارجية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن السفير البولندي وصل أيضًا، كما شاهد وصول ممثلين عن سفارات التشيك وأوكرانيا وبلجيكا وكرواتيا.

وقال السفير الألماني روديغير فون فريتش عند المبنى إن على روسيا الرد على أسئلة بشأن تسميم الجاسوس السابق سكريبال، لكن برلين منفتحة على الحوار مع موسكو.

وقالت السفيرة الهولندية في روسيا اليوم إن موسكو أمرت بطرد اثنين من الدبلوماسيين الهولنديين ردًّا على طرد اثنين من دبلوماسييها من هولندا في وقت سابق.

وأبلغت رينيه جونز بوس الصحفيين بشأن أمر الطرد أثناء خروجها من مبنى وزارة الخارجية الروسية بعدما جرى استدعاؤها.