ابنة الجاسوس الروسي “سكريبال” تتجاوز مرحلة الخطر

قالت مديرة مستشفى سالزبري البريطاني، كريستين بلانشارد، اليوم الخميس، إن ابنة الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال التي تسممت هي ووالدها بغاز أعصاب في بريطانيا بوقت سابق هذا الشهر، لم تعد في حالة حرجة، وإن صحتها تتحسن بسرعة.

وأضافت في بيان “يسرني الإعلان عن تحسن صحة يوليا سكريبال. فقد استجابت بشكل جيد للعلاج لكنها لا تزال تحت الرعاية الخاصة على مدار الساعة”.

وعثر على سكريبال وابنته فاقدي الوعي على مقعد بمدينة سالزبري في جنوب إنجلترا يوم الرابع من مارس/ آذار.

ولا يزال الجاسوس الروسي السابق في حالة حرجة.