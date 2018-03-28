الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة بقضية تسميم الجاسوس الروسي

المصدر: أ ف ب

كشفت الشرطة البريطانية، مساء الأربعاء، أن الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته اللذين تعرَّضا للتسميم في الرابع من آذار/ مارس الجاري، أُصيبا للمرة الأولى بالمادة السَّامة في منزلهما.

وأوضحت الشرطة في بيان:”حدّد الخبراء وجود التركيز الأقوى للمادة السامة على مدخل المنزل”.

وقال دين هايدن من شرطة لندن:”عُثر على آثار المادة السامة في أماكن أخرى عمل فيها المحققون خلال الأسابيع الأخيرة، لكن بتركيزات أقل من الآثار التي عُثر عليها في المنزل”.

واتهمت لندن روسيا أنها مسؤولة عن تسميم سكريبال وابنته، وهو ما نفته موسكو.