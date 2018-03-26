موسكو: بوتين سيحدد كيفية الرد على طرد الدبلوماسيين الروس

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيتخذ القرار النهائي بشأن الكيفية التي سترد بها روسيا على عملية الطرد التي صدرت أوامر بشأنها، بسبب هجوم بغاز الأعصاب استهدف الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في مدينة سالزبري بإنجلترا.

وأضاف بيسكوف للصحفيين، أن روسيا “تأسف لقرار الحكومات الغربية بطرد الدبلوماسيين الروس فيما يتعلّق بتسميم عميل روسي مزدوج سابق في بريطانيا”، مؤكدًا أن “رد فعل موسكو سيقوم على مبدأ المعاملة بالمثل”.

ورحّبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، بالإجراءات التي اتخذتها دول أوروبية وأمريكا لطرد دبلوماسيين روس، قائلة إن “ذلك يبعث بإشارة قوية لموسكو بأنه لا يمكن لها الاستخفاف بالقانون الدولي”.