نجاد يقود اعتصامًا للمطالبة بالإفراج عن معارضين في إيران (صور)

نظم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وأنصاره اعتصامًا بمرقد ديني في منطقة تجريش شمال العاصمة طهران، اليوم الخميس؛ للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي ومن بينهم مساعداه حميد بقائي واسفنديار رحيم مشائي .

وأفاد موقع “دولت بهار” التابع للرئيس الإيراني السابق، أن “نجاد وصل اليوم مع حشد من أنصاره للاعتصام بمرقد إمام زاده صالح بمنطقة تجريش شمال العاصمة طهران؛ من أجل الدعاء والضغط على السلطات للإفراج عن حميد بقائي واسفنديار رحيم مشائي”.

وقال نجاد في تصريح مقتضب للموقع التابع له إن “اعتصامه بالمرقد جاء من أجل الدعاء والضغط على السلطات؛ لإطلاق سراح جميع السجناء الأبرياء والمظلومين”.

وكان نجاد قد دعا، أمس الأربعاء، المرشد الأعلى علي خامنئي إلى التدخل للإفراج عن حميد بقائي بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إضرابه عن الطعام منذ اعتقاله في 13 من مارس/ آذار الجاري.

وقال نجاد في رسالة لخامنئي: إن “القائد مطالب باتخاذ القرار الحاسم قبل أن تحدث الكارثة”، في إشارة إلى تقارير تحدثت عن عزم حميد بقائي الإقدام على الانتحار داخل سجن ايفين شمال العاصمة طهران.

وقضت محكمة الثورة في العاصمة طهران، بالسجن 15عامًا ضد حميد بقائي الذي كان يشغل منصب مساعد الرئيس الإيراني السابق للشؤون التنفيذية، بعد إدانته بالاستيلاء على 2500 سبيكة ذهبية واختلاس أموال طائلة.

وقالت محكمة الثورة بطهران:” إن بقائي اتهم باختلاس أموال تابعة لفيلق القدس الإيراني قدرت بنحو ثلاثة ملايين و 766 ألف يورو، بالإضافة إلى 590 ألف دولار، كان من المقرر أن يتم دفعها لجهات أخرى”.