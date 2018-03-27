طهران تتنصل.. الحرس الثوري الإيراني ينفي تزويد الحوثيين بالصواريخ

نفى الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، اتهامات سعودية بأن طهران أمدت جماعة الحوثي في اليمن بصواريخ باليستية، وذلك بعد يوم من إطلاقها على العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن البريجادير جنرال يد الله جواني مساعد القائد العام في الحرس الثوري في الشؤون السياسية قوله: “الجميع يعلم أن كل طرق إرسال الأسلحة لليمن مغلقة”.

وأضاف “توصل الحوثيون إلى القدرة على إنتاج أسلحتهم الدفاعية بأنفسهم بما في ذلك الصواريخ، وهو إنجاز يتعذر على السعوديين تصديقه”.

واتهم المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إيران بإمداد الحوثيين بقدرات باليستية وقال إن على المجتمع الدولي “العمل سويًا لمواجهة هذا التصعيد الخطير” الذي يهدد المنطقة وما وراءها.

وفي مؤتمر صحافي في الرياض، عرض ما قال إنها بقايا صاروخ أطلق على الرياض إلى جانب صاروخ طراز صياد2 إيراني الصنع قال إنه جزء من شحنة كانت في طريقها إلى مقاتلي الحوثيين في اليمن.

وأبلغ خبراء مستقلون من الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي في يناير/ كانون الثاني أن صواريخ حوثية وعتادًا آخر فحصوه كان إيراني الصنع.