مقرب من نجاد يدعو لاعتقال قاسم سليماني بتهمة الاختلاس

دعا حميد بقائي، مساعد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الأربعاء، السلطات الحكومية لاعتقال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، محملاً الأخير مسؤولية اختفاء أموال بقيمة 3.5 مليون يورو قدمها الفيلق لقادة أفريقيين، في عهد رئاسة أحمدي نجاد.

وقال بقائي، في رسالة بعثها من سجنه بالعاصمة طهران لموقع “دولت بهار” التابع لفريق نجاد: “إن على السلطات القضائية اعتقال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بتهمة الاستيلاء غير المشروع على أموالٍ كانت تحت تصرف قائد الفيلق”.

وأضاف: “لنفترض المستحيل في هذه القصة الملفقة ضدي، فإما أن وراء اختلاس هذه الأموال الجنرال قاسم سليماني، باعتباره القائد المختص في قوة القدس ومسؤولاً عن القضايا التي تختص بهذا الفيلق، فيجب أن يتم اعتقاله والتحقيق معه بشأن ضياع هذه الأموال”.

وكانت السلطات الأمنية أقدمت في 13 آذار/ مارس الجاري على اعتقال حميد بقائي ونقله إلى سجن إيفين شمال العاصمة طهران لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه 15 عامًا، بعد إدانته بالاستيلاء على 2500 سبيكة ذهبية واختلاس أموال طائلة.

وقالت محكمة الثورة بطهران إن بقائي اتهم باختلاس أموال تابعة لفيلق القدس الإيراني قدرت بنحو 3 ملايين و766 ألف يورو، بالإضافة إلى 590 ألف دولار، كان من المقرر أن يتم دفعها لبعض القادة الأفارقة.

وفي سياق متصل، أعلنت قناة “دولت بهار” في التلغرام، اليوم الأربعاء، أن الحالة الصحية لحميد بقائي تدهورت بسبب إضرابه عن الطعام منذ اعتقاله.

ويعد بقائي من أهم الشخصيات المقربة من الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، حيث دافع نجاد عن مساعده وهاجم السلطات القضائية ورئيسها صادق لاريجاني، شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني.