أشرف غني: عدد عناصر داعش في أفغانستان لا يتجاوز ألفين

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، الثلاثاء، أن عدد مسلحي تنظيم داعش الموجودين في بلاده، لا يتجاوز الـ2000.

جاء ذلك في كلمة له بالمؤتمر الدولي حول أفغانستان، المنعقد منذ الأمس الاثنين ويختتم أعماله اليوم الثلاثاء، في عاصمة أوزبكستان، طشقند.

وقال غني إن “هناك تقييمات مختلفة لوجود داعش في أقاليم البلاد، وأود القول إن العدد الإجمالي للمقاتلين في أفغانستان، أقل من ألفين، وقواتنا المسلحة تواجههم بنجاح”.

وأضاف: “نحن بحاجة لتوحيد جهودنا الدولية لمواجهة هذا التهديد”، مؤكدًا “ضرورة دعم الدول الإقليمية للجهود الأفغانية الرامية للسلام، علمًا أن الإرهاب لا يعرف حدودًا جغرافية”.

وتعاني أفغانستان اضطراباً أمنياً بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل: حركة طالبان، وتنظيم داعش.

وكانت استضافت أوزبكستان في عام 1999، مؤتمر السلام الأول الرامي لتسوية الأوضاع السياسية والأمنية في أفغانستان.