الجيش العراقي يطلق عملية واسعة ضد داعش في صحراء الأنبار

أطلقت قوات من الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم داعش في صحراء الأنبار غرب البلاد، بحسب ضابط بالجيش.

وقال العقيد وليد الدليمي، إن اللواءين الأول والرابع من فرقة الجيش الأولى، وبمساندة العشائر وطيران التحالف الدولي والمروحيات، شرعت بعملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر داعش في الصحراء الغربية من الأنبار.

وأضاف الدليمي، أن “العملية العسكرية انطلقت من محورين، الأول بدءًا من مدينة الرطبة باتجاه جنوب المدينة بالصحراء وعلى عمق عشرات الكيلومترات، أما المحور الثاني، فيمتد من مدينة الرطبة باتجاه منفذ طريبيل الحدودي العراقي مع الأردن”.

يذكر أن تنظيم داعش مازال ينشط في صحراء الأنبار، وبدأ في الآونة الأخيرة باستهداف القوات العراقية على الطريق الدولي السريع غرب المحافظة، وأوقع أربعة قتلى من الجنود في حرس الحدود خلال الأيام القليلة الماضية.