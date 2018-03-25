قتيل بتفجير انتحاري تبناه داعش في أفغانستان

قالت الشرطة الأفغانية، اليوم الأحد، إن انتحاريين فجرا نفسيهما قرب مسجد شيعي في مدينة هرات غرب البلاد؛ ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة سبعة، حيث أعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عن العملية.

وقال أمين الله أمين نائب قائد الشرطة الأفغانية إن المهاجمَين حاولا دخول المسجد لكنهما فجرا نفسيهما عندما تصدى لهما حراس الموقع.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير انتحاري قرب مسجد شيعي في مدينة هرات الأفغانية، اليوم الأحد.

وأعلن التنظيم مسؤوليته في بيان على وكالة أعماق الناطقة باسمه.

وقال البيان “هجوم انغماسي يستهدف مزارًا للشيعة في منطقة جهارسو بمدينة هرات غرب أفغانستان”