مقتل 5 من الشرطة الأفغانية في هجمات متفرقة

أعلن مسؤول حكومي، اليوم الأحد، عن مقتل 5 من الشرطة الأفغانية، في هجوم لطالبان استهدف مواقع أمنية شمال غربي العاصمة كابل.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن رئيس شرطة ولاية غزني محمد زمان، قوله إن الهجوم وقع ليلة أمس السبت، وأدّى لاندلاع اشتباك بين مسلحي طالبان وقوات الأمن استمر لساعتين في الولاية.

ولم يصدر أي تعقيب من طالبان حول بيان الشرطة، كما لم تعلن الحركة مسؤوليتها عن الهجوم.

من جانب آخر، قتل راع وأصيب 5 آخرون في انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق في ولاية غور غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية إقبال نظامي، إن طالبان زرعت القنبلة بهدف استهداف قوات الأمن.

وفي ولاية خوست شرقي البلاد، قتل طفلان وأصيب 9 أشخاص، في انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق، أمس السبت، حسبما أفاد المتحدث باسم شرطة الولاية بصير بينا.