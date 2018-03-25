استعدادًا لأي حرب محتملة.. سلاح الجو الصيني يجري مناورات عسكرية

قال سلاح الجو الصيني، اليوم الأحد، إنه أجرى مناورات جديدة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وفي غرب المحيط الهادي بعد المرور، عبر جزيرتين بجنوب اليابان ووصف تلك التدريبات بأنها أفضل استعداد للحرب.

وتنفذ الصين برنامجًا طموحًا للتحديث العسكري تحت إشراف الرئيس شي جين بينغ مع التركيز الشديد على سلاح الجو والبحرية بدءًا من بناء المقاتلات الشبح وحتى حاملات الطائرات.

وتصر الصين على أن التدريبات غير عدائية لكن التحركات في الممر المائي المزدحم وحول تايوان تثير القلق في المنطقة وفي واشنطن.

وقال سلاح الجو في بيان إن قاذفات من طراز “اتش-6 كيه” ومقاتلات من طراز “سو-30 وسو-35” كانت ضمن طائرات نفذت دوريات قتالية في سماء بحر الصين الجنوبي وتدريبات في غرب المحيط الهادي بعد المرور فوق مضيق مياكو الذي يقع بين جزيرتين في جنوب اليابان.

ولم يذكر سلاح الجو متى جرت التدريبات، كما لم يوضح بالتحديد مناطق المناورات وما إذا كانت جرت في بحر الصين الجنوبي أو غرب المحيط الهادي.