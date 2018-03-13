الدولار يرتفع مقابل الين عقب فضيحة سياسية في اليابان

قفز الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الين مقتربًا من أعلى مستوى في أسبوعين، إذ تعرضت العملة اليابانية لضغوط بسبب فضيحة سياسية طالت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.

وتراجع الين بما يتراوح بين 0.3 و0.5% مقابل عملات أخرى كبرى، بعد أن قالت وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين إنها “كشفت وثائق تتعلق ببيع أراض مملوكة للدولة بخصم لمشغل مدارس على صلة بزوجة آبي”.

كما يستفيد الدولار من تراجع أوسع نطاقًا في سوق العملات خلال تعاملات متقلبة، وإن كانت مكاسب الدولار كبحها ترقب بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة.

وجرى تداول الدولار عند 106.95 ين مقابل العملة اليابانية بارتفاع نسبته 0.5% ودون أعلى مستوى في أسبوعين بقليل البالغ 107.05 ين.

ولم يسجل اليورو تغيرًا يذكر على نطاق واسع عند 1.2329 دولار خلال اليوم.