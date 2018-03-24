برلمان غانا يوافق على نشر قوات أمريكية.. والمعارضة تقاطع التصويت‎

قال مشرعون إن برلمان غانا صادق، أمس الجمعة، على اتفاق يمنح الولايات المتحدة حق نشر قوات ومعدات عسكرية في تصويت قاطعته المعارضة.

وبموجب الاتفاق العسكري بين غانا والولايات المتحدة ستفتح غانا منشآت ومناطق للقوات الأمريكية والمتعاقدين الأمريكيين دون عوائق.

ويقول الاتفاق إن المنشآت التي ستقدمها غانا سيتم تخصيصها للقوات الأمريكية فقط أو للاستخدام المشترك مع القوات الغانية.

وأضاف الاتفاق: “على غانا أيضًا أن توفر الوصول إلى مدرج للطائرات يفي بمتطلبات القوات الأمريكية”.

وينص الاتفاق أيضًا على أن الأمريكيين سيستخدمون المجال اللاسلكي الغاني مجانًا، وسيتم إعفاؤهم من دفع رسوم على المعدات المستوردة.

وفي المقابل ستستثمر الولايات المتحدة نحو 20 مليون دولار في تدريب الجيش الغاني وتزويده بالعتاد، وستجري أيضًا تدريبات مشتركة.