هل تدرج الولايات المتحدة قناة “الجزيرة” القطرية على لائحة الوكلاء الأجانب؟

تقدم عدد من نواب “الكونغرس” الأمريكي بطلب لوزارة العدل في الولايات المتحدة؛ من أجل إدراج قناة “الجزيرة” القطرية على لائحة “الوكلاء الأجانب”.

وبرر النواب الأمريكيون ذلك الطلب بأن القناة “تروج للأنشطة الإرهابية حول العالم، من خلال الإشادة بها، والمنظمات الإرهابية المختلفة”.

ونقلت قناة “الحرة” عن النائب الجمهوري، تيد بو، قوله: إنه يتوقع أن تُصدر وزارة العدل قرارها قريبًا بالموافقة على الطلب.

وأضاف أن إدراج “الجزيرة” على هذه اللائحة “يعني أنها تحاول التأثير على الولايات المتحدة من خلال الترويج لمواضيع وملفات غير صحيحة، وعلى الأمريكيين أن يعرفوا أنها تروج لمجموعات إرهابية”، حسب قوله.

وسبق لوزارة العدل الأميركية أن أدرجت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قناة “روسيا اليوم” على لائحة “الوكلاء الأجانب”.

وشدد النائب الأمريكي على أن تلك الخطوة برأيه “ليست اعتداءً على الصحافة، فالقرار المحتمل بهذا الصدد سيسمح للقناة بمواصلة عملها، كوكيل أجنبي”.

وختم قائلًا: “لا يمكنك دعم الإرهاب الذي يؤذي العالم كله وليس الأميركيين فحسب، سوف نفضح هذا الدعم، ونريد للجزيرة أن تعلم أننا نعلم أنها تمول الإرهاب حول العالم”.