بريطانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، أنها ترحب بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على تسعة أشخاص إيرانيين وشركة يقع مقرها في طهران، بسبب تورطهما بهجمات إلكترونية، ومحاولتهم التسلل إلكترونيًا إلى مئات الجامعات حول العالم، وعشرات الشركات، وقطاعات من الحكومة الأمريكية، لحساب الحكومة الإيرانية.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان صحفي، إنها “ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد 9 إيرانيين، وشركة يقع مقرها في طهران بسبب هجمات إلكترونية، ومحاولة قرصنة عالمية ضد الجامعات، بما في ذلك الجامعات البريطانية”.

وذكر البيان:”إنه بحسب تقييمات الحكومة البريطانية فإن شركة مبنا الإيرانية كانت مسؤولة عن مهاجمة الجامعات في جميع أنحاء العالم”، مضيفًا:”نحن نرحب بقرارات الحكومة الأمريكية، وهذا يعكس استعدادنا وقدرتنا على استخدام جميع الإجراءات المتاحة لمواجهة الهجمات والجرائم الإلكترونية”.

وكان الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، أعلن، يوم الجمعة، أن واشنطن قد حظرت مجموعة مابنا، التي تتخذ من إيران مقرًا لها، كما وضعت تسعة أشخاص على لائحة العقوبات.

وينص البيان على أنهم مدرجون على قائمة العقوبات، وفقًا للأمر التنفيذي 12694 “للاستيلاء على أصول بعض الأفراد المتورطين في الأنشطة الإلكترونية الكبرى”.