إدارة ترامب تتهم إيرانيين بجرائم سرقة إلكترونية دولية

اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، تسعة إيرانيين وشركة إيرانية، بسرقة بيانات مئات الجامعات الأمريكية والدولية وعشرات الشركات وقطاعات من الحكومة الأمريكية لحساب الحكومة الإيرانية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن الهجوم الإلكتروني تمخض عن سرقة أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية وحقوق الملكية الفكرية من 144 جامعة أمريكية، و176 جامعة في 21 دولة أجنبية.

وقالت وزارة الخزانة، في موقعها على الإنترنت، إنها ستفرض عقوبات على المتهمين، وعلى شركة يصفها مدعوون أمريكيون بأنها تهدف إلى مساعدة منظمات الأبحاث الإيرانية على سرقة معلومات.