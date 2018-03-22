إصابة شرطي ثانٍ بالتسمم بعد قضية الجاسوس الروسي في بريطانيا

ذكرت صحيفة ميل أونلاين اليوم الخميس أن رجل شرطة هو الثاني يجري علاجه في مستشفى مما يشتبه بأنه تسمم بعد هجوم كيماوي على عميل روسي مزدوج سابق، لكن الأعراض التي يعاني منها بسيطة.

وألقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الواقعة التي حدثت الأسبوع الماضي، وطردت 23 دبلوماسيًا من السفارة الروسية في خطوة ردّت عليها روسيا بالمثل.

ونفت روسيا أي دور لها في الهجوم على الجاسوس السابق سيرجي سكريبال، وابنته يوليا، اللذين يرقدان في حالة حرجة في مستشفى منذ العثور عليهما فاقدي الوعي في الرابع من مارس/ آذار في مدينة سالزبري.

ورفضت شرطة لندن وويلتشير التعليق على تقرير ميل أونلاين، وقالت الصحيفة الإلكترونية “إن الأعراض التي يعاني منها الضابط الثاني تشمل التهابًا جلديًا”.