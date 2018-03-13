تيريزا ماي تتوعد بشن هجوم إلكتروني على “حواسيب” بوتين

تستعد رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، لإعطاء أمر لأجهزة مخابرات المملكة المتحدة بشن هجوم إلكتروني على مصالح روسية، إذا لم يبادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل منتصف ليل اليوم الثلاثاء، لتقديم توضيحات مقنعة حول الكيفية التي قامت بها المخابرات الروسية باستخدام الغاز لقتل أحد العملاء المزدوجين على الأراضي البريطانية.

،ونقلت صحيفة “التايمز” اللندنية، الثلاثاء، أن رئيسة الحكومة أبلغت البرلمان البريطاني بأن العميل المزدوج، سيرغي سكرينال (66 سنة) وابنته جوليا (33 سنة) جرت مهاجمتهما في ساليزبوري، الأسبوع الماضي، بسلاح كيماوي “نوفيتوك”، قوته 8 أضعاف غاز الأعصاب المعروف “في أكس”، وأنها المرة الأولى التي يجري استخدام هذا النوع من السلاح الكيماوي.

عدوان على السيادة

واعتبرت الحكومة البريطانية ما حصل عدوانًا روسيًا على الأراضي البريطانية “يستوجب الرد”، وأعطت الرئاسة الروسية مهلة للتوضيح حتى منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء من هذا الأسبوع.

وقالت التايمز: إن الرد البريطاني سيكون في نطاق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول حق الدفاع عن نفسها على أي عدوان تتعرض له.

وعن نوعية الرد الذي قد تأمر به رئيسة الحكومة البريطانية والمتمثل بهجوم إلكتروني على روسيا، أشار وزير الداخلية البريطاني آرثر رود، إلى أنه إجراء لن يشعر به الناس العاديون؛ لأنه يستخدم فايروسات إلكترونية تستهدف مصالح معينة لدى العدو المفترض.

ونقلت التايمز عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية قولها: إن الهجوم الإلكتروني قد يستهدف أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالرئيس الروسي في الكرملين.