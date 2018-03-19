الخارجية الإيرانية توضح حقيقة تدهور صحة ظريف

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أنباء جرى تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تدهور الوضع الصحي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وقال قاسمي لوكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية، الإثنين، إن “الوضع الصحي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، في تحسن نسبي، وهو في حالة استراحة كما نصحه الأطباء”، مضيفًا إن “ظريف يتابع المهام الإدارية في وزارة الخارجية بشكل مستمر، لكن الأطباء نصحوه بالاستراحة لوقت طويل”.

وألغى ظريف، اجتماعه المقرر أمس الأحد، مع نظيره العُماني يوسف بن علوي الذي وصل إلى طهران الجمعة الماضية، بسبب وعكة صحية مفاجئة أصيب بها.

وأشار قاسمي إلى أن “بن علوي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ظريف للاطمئنان على صحته”.

ولم تكشف وسائل الإعلام الإيرانية عن المرض الذي يعاني منه ظريف الذي يبلغ من العمر 58 عامًا، ويعد من أهم الوزراء البارزين في حكومة الرئيس حسن روحاني، وقد أسهم في الوصول إلى الاتفاق النووي عبر التفاوض مع دول مجموعة 5+1 عام 2015.

وشغل ظريف مناصب دولية ومحلية أخرى، وهو حاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية في عام 1984، وأعقب ذلك حصوله على درجة الدكتوراه في القانون الدولي والسياسة في عام 1988.