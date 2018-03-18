ظريف يلغي اجتماعًا مع وزير خارجية عمان بسبب وعكة صحية

ألغى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اجتماعه المقرر اليوم الأحد، مع نظيره العُماني يوسف بن علوي الذي وصل إلى طهران مساء الجمعة، بسبب وعكة صحية مفاجئة أصيب بها ظريف، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي.

وقال قاسمي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية، اليوم، إن “وزير الخارجية محمد جواد ظريف قرر إلغاء لقائه مع وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بسبب وعكة صحية أصيب بها”، مشيرًا إلى إلغاء برامج لقاءاته المقررة أمس واليوم كافة بما فيها اللقاء مع نظيره العماني.

وقال قاسمي “إن ظريف نقل إلى المستشفى إثر وعكة صحية، وبناءً على توصية الطبيب المعالج فالوزير يحتاج للراحة المطلقة، وهو ما أدى إلى إلغاء برامج لقاءاته منذ يوم أمس إضافة الى لقاءات اليوم كافة بما فيها لقاؤه مع الوزير يوسف بن علوي”.

والتقى يوسف بن علوي خلال زيارته إلى طهران التي تستمر يومين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، ورئيس البرلمان علي لاريجاني، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين واقتصاديين.

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية سلطنة عمان الرئيس الإيراني حسن روحاني، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي.