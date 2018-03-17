ماذا قال وزير الخارجية العُماني بشأن التواجد الإيراني في سوريا؟

برر وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، السبت، الوجود الإيراني في سوريا لدعم نظام بشار الأسد، معتبراً أن “وجود إيران في سوريا جاء بدعوة من الحكومة السورية”.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني “خانه ملت” عن بن علوي خلال اجتماعه السبت في طهران برئيس البرلمان علي لاريجاني، إن “إيران موجودة في سوريا بدعوة من حكومته”، مشدداً على عدم شرعية تواجد أي دولة في دولة أخرى دون طلب من حكومة تلك الدولة”.

وقال بن علوي الذي وصل إلى طهران مساء الجمعة، “لا يحق لأي دولة التواجد في دولة أخرى من دون طلب وقبول حكومة تلك الدولة وإيران متواجدة في سوريا بدعوة من حكومتها”.

وأشار وزير خارجية سلطنة عمان إلى المنظومة الصاروخية الإيرانية، وقال إن “مخاوف بعض الدول من سياسات إيران الدفاعية والصاروخية غير مبرر، لعدم وجود دليل لذلك لأنه في ظل الأوضاع المتأزمة في المنطقة يحق لإيران امتلاك القدرة لعسكرية للحفاظ على أمنها”.

وأكد بن علوي بحسب الإعلام الإيراني على أن حلول القضايا يجب أن تكون بالمباحثات، وقتل الأبرياء لا يساعد على توفير السلام والاستقرار في العالم”، معرباً عن أمله في أن تنتهي الحروب من المنطقة ويتم القضاء على الإرهاب.