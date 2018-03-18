روحاني: إيران ترفع إنتاج الغاز بحقل بارس الجنوبي إلى نحو المثلين

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني، حسن روحاني قوله اليوم الأحد، إن طهران زادت إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز في العالم، إلى نحو المثلينِ خلال السنة الأخيرة.

وذكر روحاني أن “إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي ارتفع من 285 مليون متر مكعب، إلى 555 مليون متر مكعب في السنة الفارسية، التي بدأت أواخر آذار/ مارس 2017″، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.

وأضاف أن “إيران لم تكن بحاجة لشراء الغاز من أي بلد هذا العام”.

يشار إلى أن شركة “توتال” وقعت مع طهران في تموز/ يوليو الماضي، اتفاقًا لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي الإيراني باستثمار مبدئي قدره مليار دولار، حيث يُعدُّ هذا المشروع أول استثمار غربي كبير بقطاع الطاقة في إيران، منذ رفع عقوبات مرتبطة ببرنامج طهران النووي.

وستتولى “توتال” التشغيل بحصة نسبتها 50.1%، إلى جانب شركة النفط والغاز الصينية المملوكة للدولة “سي.إن.بي.سي” التي تحوز حصة 30% وبتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية بحصة 19.9%.

على صعيد منفصل، قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، محمد شريعتمداري اليوم الأحد، إن “إيران جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 1.9 مليار دولار، منذ بدأ روحاني فترة رئاسته الثانية في آب/ أغسطس الماضي”، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.