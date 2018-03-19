بعد استخدام شبيهاتها ضد الفلسطينيين.. إسرائيل تكشف عن الطائرة الجديدة “بيريس”

كشفت الشركة المصنعة للطائرات دون طيار الإسرائيلية، عن تطويرها طرازًا جديدًا من نوع “بيريس” قادر على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي وأفقي.

ووفقًا للموقع الإلكتروني لصحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، تعتبر الطائرة “بيريس أول طائرة دون طيار في العالم تستطيع الإقلاع والهبوط بشكل عمودي وأفقي، بخلاف الطائرات الأخرى، إذ تحتوي على 4 محركات، وتزن 42 كغم، ويزيد ارتفاع جناحيها عن مترين”.

وتهدف الشركة المصنعة إلى إدماج هذه الطائرة في العمليات العسكرية والمساعدات اللوجستية للقوات البرية، إضافة إلى نقل الطرود للجنود في حالة الحرب، عدا عن عملها في الأغراض المدنية والتجارية.

وتستطيع الطائرة التحليق لمدة 8 ساعات بسرعة 55 عقدة، وارتفاع 8000- 15000 قدم، وتسعى الشركة لتطوير الطائرة لإمكانية تحليقها مدة 12 ساعة.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإسرائيلية حظر استخدام الطائرات دون طيار على الفلسطينيين، حيث أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي أنها ستفرض عقوبة السجن بحق الفلسطينيين الذين يمتلكون طائرات تصوير بدعوى أنها تهدد أمن إسرائيل.

وأضافت في قرار صادر عن قائد الجيش بالضفة الغربية أن “القوات الإسرائيلية ستبدأ تطبيق عقوبة السجن الفعلي من سنتين إلى ثلاث سنوات بحق الفلسطينيين الذين يمتلكون طائرة تصوير”.